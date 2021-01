Gatteschi, responsabile sanitario Empoli: “Nessun positivo, rispettiamo l’ordinanza dell’ASL”

Luca Gatteschi, responsabile sanitario dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport. Nel corso del prepartita di Napoli-Empoli il medico ha rassicurato tutti circa il possibile focolaio della squadra toscana. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Abbiamo ricevuto stanotte l’informazione che domenica c’era una persona positiva sul volo di ritorno da Cosenza. Fino ad oggi non sapevamo i nomi dei contatti stretti. Negli ultimi giorni abbiamo fatto più tamponi, stamattina addirittura un altro giro per correttezza. Tutti i componenti sono negativi, ma i contatti stretti per ordinanza dell’ASL Napoli 5 devono restare in albergo”.