Cdm – Il Torino insiste per Lobotka, il Napoli rifiuta il prestito

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie di calciomercato azzurro. Il quotidiano si sofferma sulla trattativa avviata tra Napoli e Torino per Stanislav Lobotka.

Lobotka è arrivato a Napoli circa un anno fa, un’operazione che portò 20 milioni nelle casse del Celta Vigo. Con mister Gattuso continua a trovare poco spazio ed attualmente nelle gerarchie parte dietro Diego Demme. Il centrocampista interessa a Giampaolo, tecnico granata, per completare lo scacchiere di centrocampo.

Ecco quanto si legge dal Corriere del Mezzogiorno: ” Il Torino ha chiesto al Napoli più volte Lobotka ma il Napoli ha rifiutato. In questo momento non è disposto a darlo in prestito“.