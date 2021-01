Baiano: “Insigne vero leader del Napoli, la piazza dovrebbe valorizzarlo di più. Con Gattuso dall’inizio il Napoli sarebbe arrivato in Champions”

Francesco Baiano, ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Empoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, in onda su Radio 1 Station ha rilasciato un’intervista. Baiano ha detto la sua sull’ambiente Napoli e sul lavoro di Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Insigne? Lui è un giocatore straordinario, valore aggiunto a questa rosa, si sente che gioca con la voglia e la grinta da figlio della città. Ad altri calciatori diamo spesso alibi, dai giocatori figli di questa città ci si aspetta sempre di più e spesso piovono critiche ingiuste nei loro confronti. Insigne sicuramente è il leader di questa squadra per qualità e temperamento”.

“Che partita sarà Napoli-Empoli? È una partita difficile, l’Empoli è la prima in classifica in serie B. Il Napoli non può scherzare troppo, il pronostico è a favore degli azzurri, ma devono giocare come sanno. Cosa è cambiato nell’Empoli rispetto a qualche anno fa? Sono due squadre completamente diverse. Questa squadra è stata costruita per puntare a vincere la cadetteria”.

“Gattuso? Lo giudico positivamente, con alti e bassi, perché alti e bassi in questo periodo è la normalità. Si gioca troppo ed i calciatori non hanno tempo per recuperare. Non voglio dire che questo campionato sia falsato, ma è anche vero che è un campionato finto, tra Covid e stadi vuoti senza pubblico e, infine, infortuni dovuti ai troppi impegni ravvicinati. Maradona? Conservo un ricordo bellissimo, ho avuto in rosa il giocatore più forte di tutti i tempi. Ho avuto l’onore di allenarmi con il più grande di tutti i tempi, ma c’erano tanti altri calciatori forti in quel Napoli. Sono grato al grande Diego per avermi fatto crescere tanto come calciatore”.

“Rinnovo Gattuso? Il lavoro dell’allenatore è sempre un mestiere in bilico. Fino a poco fa si parlava di rinnovo per 2-3 anni, ora addirittura c’è qualcuno che chiede di mandarlo via. Io credo che Gattuso stia facendo un ottimo lavoro, in questo momento sta avendo difficoltà ma è normale se perdi due attaccanti titolari e forti come Mertens ed Osimhen. I giudizi si fanno alla fine della stagione sull’operato del tecnico. Quando è arrivato Rino c’era una situazione drammatica, con uno spogliatoio spaccato. Ha fatto un lavoro straordinario, in pochi mesi ha ricompattato un gruppo allo sbando e ha portato a casa un titolo. Probabilmente, se fosse arrivato prima, il Napoli si sarebbe piazzato in zona Champions”.