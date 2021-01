Valdifiori: “Il Napoli è lontano dal primo posto ma il gruppo è unito”

L’ex Napoli, Mirko Valdifiori, è inervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli parlando a proposito del centrocampo del Napoli e le scelte del mister. Le sue parole, di seguito, evidenziate dalla nostra redazione:

“Non voglio entrare nei dettagli e nei particolari delle caratteristiche dei giocatori. Io mi trovo bene a 3, ma il Napoli ha altri giocatori che possono fare bene anche a 2 dal mio punto di vista. Io non sono nessuno ma se il mister crede che sia più congeniale giocare a 2 vuol dire che va bene così e che possono rendere di più così.

Conosco Ricci, è un ottimo giocatore, è una mezzala ma a volte gioca a 3 davanti la difesa. Ha velocità di pensiero ma se arriva in una grande squadra come Napoli dovrà inserirsi piano piano. Dalla sua ha l’età per far bene. Il Napoli è lontano dal primo posto. Per giocare ogni tre giorni il Napoli ha pochi giocatori. Ho guardato la partita con l’Udinese e ho tratto che il gruppo è unito, anche sul gol di Bakayoko al 90esimo è esplosa la panchina”.