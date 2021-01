SPORTITALIA – Parma pronto a chiudere per Malcuit. La Fiorentina vira su Andrea Conti

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti ancora le corsie esterne. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato attraverso il suo blog online le ultime indiscrezioni su Kevin Malcuit.

Nelle scorse settimane il terzino francese è stato affiancato alla Fiorentina ma i viola hanno virato su Andrea Conti. Da venerdì il Parma sta facendo sul serio per Malcuit e l’operazione ad oggi è abbastanza calda. Per il Napoli non ci sono problemi, il terzino non rientra nei piani di Gattuso. Per portare l’operazione a termine si aspetta solo il via libera del calciatore.