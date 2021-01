A Sky convinti: “Male in campionato, ma benissimo Champions. Sembra il Napoli dell’anno scorso”

Negli studi di Sky Sport, durante il pre partita della diciassettesima giornata di Serie A, si è discusso del periodo di forma della Lazio. La squadra di Inzaghi ha vissuto un periodo molto altalenante in questo inizio di stagione, alternando prestazioni brillanti a pessime prove. Gianluca Di Marzio ha sottolineato come i biancocelesti diano il meglio di loro nei big matches e nelle sfide di Champions League, azzardando il paragone col Napoli di Carlo Ancelotti. Di seguito le parole del giornalista.

“La Lazio è in difficoltà, ma nelle gare importanti e in Champions League riesce a fare ottime partite, grandi imprese. Sembra il Napoli dell’anno scorso con Ancelotti in panchina”.