Iannicelli: “Il Napoli ha bisogno di un Nedved che viva Castel Volturno 24 ore su 24”

Il noto giornalista Peppe Iannicelli è da poco intervenuto in diretta durante la trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, il noto giornalista campano ha detto la sua sulla prestazione di Rrahmani di questo pomeriggio nel match della Dacia Arena, parere anche sul tema alzato nelle scorse settimane da tifosi e mondo giornalistico riguardante l’assenza di una persona che faccia da collante tra società e squadra, di seguito le parole del giornalista:

“Un giocatore come Rrahmani è un buon giocatore ma deve crescere, e certamente non lo fai crescere buttandolo nella mischia in una delle gare più importanti della stagione, anche su questa gestione ci sono delle ombre”.

“Io poi non sono d’accordo con quelli che dicono che il Napoli avrebbe bisogno di manager, però secondo me un uomo che capisca di calcio e che frequenti Castel Volturno ventiquattro ore al giorno il Napoli ne avrebbe bisogno come il pane, perché io credo che alcuni atteggiamenti o in alcune scelte di Gattuso ci sia la mancanza di un interlocutore forte con il quale raffrontarsi. Anche Pirlo è cresciuto tantissimo ma anche perché ha sulla plancia di comando della squadra un uomo come Nedved al quale puoi anche chiedere qualche consiglio”.