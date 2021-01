Chiariello contro Gattuso: “Ancora Ruiz e Bakayoko insieme, una cosa da stracciare il tesserino”

Il noto giornalista Umberto Chiariello all’interno del suo consueto editoriale su Canale 21 ha analizzato le parole del tecnico Gattuso rilasciate nel post partita del match di questo pomeriggio che ha visto il Napoli vincere per 1-2 sul campo dell’Udinese. Non sono andate giù, al giornalista campano, le dichiarazioni del tecnico partenopeo sulle difficoltà di allenare a Napoli per via delle tante radio e tante emittenti private, di seguito le parole di Umberto Chiariello:

“Gattuso ha detto che il Napoli si specchia troppo e vuole essere Brad Pitt ma molti in squadra non lo sono, Gattuso sicuramente non lo è, ma non lo sono neanche Rui, Hysaj o Bakayoko ma il paragone con Calimero mi sembra esagerato anche perchè Calimero non era un personaggio positivo era solo uno che finiva nella lavatrice, ma ora nella lavatrice c’è finito Gattuso”.

“Le vittorie nascondono le brutte prestazioni, ma invece di prendersi le proprie responsabilità Gattuso se la prende con la città, dove ci sono tante radio e tante tv private e che dicono solo stronzate. Questa parola la rimando al mittente perchè far giocare ancora Ruiz e Bakayoko in mediana è da stracciargli il tesserino da allenatore in faccia, le stronzate non le diciamo noi ma le fà lui in campo”.