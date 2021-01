Marani: “Sulla qualità del Napoli non c’è discussione, il problema è che non segna”

Matteo Marani, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della squadra di Rino Gattuso, evidenziando quello che secondo lui è il vero problema che ha causato la mancanza di risultati nelle ultime partite e non solo. Di seguito le parole del giornalista:

“Juventus, Napoli e Inter sono le più forti. Sulla qualità del Napoli non c’è discussione. Il Napoli ha avuto un problema in questi ultimi anni, già l’anno scorso era prima per occasioni create, il problema è che non segnava. Il Napoli ha perso da Sarri all’anno scorso il 30% dei gol. Ha investito sul mercato su un giocatore che se non è lui a segnare è in grado di aprire gli spazi. Ad oggi il capocannoniere è Lozano con 7 reti, non c’è ancora un giocatore in doppia cifra. La struttura della squadra è molto forte ma questi giocatori stanno mancando molto, con 5 sconfitte adesso la strada è molto in salita”.