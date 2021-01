Hysaj, il vice CT dell’Albania: “Ho parlato con lui, era felice di giocare a sinistra. Il covid ha fatto cambiare idea a Gattuso”

Il vice CT dell’Albania Sergio Porrini è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal facendo il punto della situazione su Hysaj, terzino del Napoli da poco rientrato dopo la positività al Covid. Ecco quanto evidenziato:

“Sicuramente Hysaj è stato sfortunato perché il covid nessuno è in grado di gestirlo. Lui ha avuto la sfortuna di risultare positivo in un momento in cui stava giocando. Ne ho parlato con lui ed era molto felice di giocare a sinistra. La positività al Covid ha fatto cambiare idea a Gattuso e non è facile per un giocatore in scadenza di contratto. La nostra speranza è che possa rientrare nei piani di Gattuso e guadagnarsi la convocazione per l’Europeo”.