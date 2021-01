SPORTITALIA – Juve-Llorente: si tratta dopo il 20 gennaio, non a costo zero

Nel corso di Sportitalia Mercato, in onda su Sportitalia, Fernando Llorente è stato accostato alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che faccia rifiatare Morata, e Llorente è in uscita dal Napoli. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha descritto la situazione attuale e lo stato della trattativa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Llorente-Juve? Se si farà, sarà dopo il 20, non gratis per la Juve. Le motivazioni risalgono ad Higuain, il Napoli l’avrebbe liberato gratis per la Samp. Ora per la situazione infortuni è tutto diverso. Le condizioni sono diverse per la Juve”.

Simpatico il siparietto successivo a queste dichiarazioni. Dopo aver commentato un presunto tweet frecciatina di Andrea Agnelli contro il Napoli, Pedullà ha calcato la mano. “Da oggi allora costerà 15 milioni!”, ha riferito ridendo il giornalista.