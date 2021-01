Spezia, Corradino: “Nzola? Piace anche al Napoli, ma resterà con noi fino a fine anno”

Napoli-Spezia 1-2 ha lasciato con sé tanti strascichi, a causa di una sconfitta tanto inattesa quanto grave per gli azzurri. Il problema maggiore palesatosi per la società partenopea è quello di poca lucidità sotto porta. I 60 tiri nelle ultime due partite, con soli cinque gol segnati, sono un’avvisaglia importante. Anche per questo pare che il Napoli si sia interessato a Nzola, attaccante dello Spezia. A riferirlo è il vicepresidente dei liguri, Corradino, durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Nzola? Lui è un grande attaccante, piace a tante squadre, tra cui anche il Napoli. Ma resterà con noi fino a fine stagione”.