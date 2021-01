Razzismo, Koulibaly alla UEFA: “Inviterei un razzista a passare uno o più giorni con me per fargli vedere chi sono”

Il razzismo è un tema che purtroppo non ha abbandonato del tutto il mondo dello sport. Nel calcio si vedono ancora episodi di razzismo che molto spesso sono radicati nelle tifoserie.

La UEFA ha realizzato un documentario con tutti i recenti casi di razzismo per sensibilizzare il pubblico. Al documentario ha partecipato anche il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, il quale è protagonista del tweet della UEFA rilasciato sul profilo ufficiale Twitter. Ecco quanto dichiarato dal difensore azzurro:

“Penso che il razzismo sia uno dei più grandi flagelli del calcio moderno perché siamo tutti uguali sul campo anche se proveniamo tutti da contesti diversi. Inviterei un razzista a venire a passare un giorno o due con me per fargli vedere chi sono, che problema hanno con me. Non ho problemi con nessuno”.

https://twitter.com/UEFA/status/1346758436655157248?s=20