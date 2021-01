Gattuso: “Dobbiamo imparare a gestire le emozioni. Siamo una squadra schizofrenica, bisogna pensare di meno agli errori”

Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta subita ad opera dello Spezia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cattiveria sotto porta? Non lo so, penso che è una squadra che crea tanto. Parlare di oggi è difficile, ma dobbiamo capire perché succede. Non si può perdere sicurezza al primo passaggio sbagliato. Siamo la prima squadra in Europa per tiri in porta, ma siamo troppo nervosi. Non accettiamo un gol subito, compromettiamo le partite. Alla prima difficoltà facciamo errori di valutazione. Il gol è un problema ma non è solo sfortuna. Dobbiamo stare sul pezzo. Da quando faccio questo mestiere è la prima volta che vedo tutti questi gol sbagliati, e forse è anche un problema mio”.

“Dopo il gol paura di vincerla? Abbiamo creato come prima, ma i due errori di Maksimovic hanno fatto innervosire la squadra e da lì io avrei dovuto prendere altre decisioni. C’è stata comunque grande qualità. Mi brucia, stiamo buttando partite incredibili e la colpa è un po’ di tutti”.

“Come migliorare? crederci, non abbattersi, attaccare sempre. Addirittura pensiamo troppo, se stiamo a pensare cosa succede se sbagliamo andiamo in depressione. La balistica si migliora in allenamento ma c’è anche poco tempo. Dobbiamo accettare la sconfitta e continuare sulla nostra strada. Dobbiamo essere una squadra tranqiilla e non schizofrenica”.

“Bisogna accettare che un rigore dubbio può far pareggire lo Spezia. Tra l’altro oggi lo Spezia ha giocato la sua partita peggiore, ma noi dobbiamo saper reagire bene e non abbatterci al primo errore”.

“I cambi? Llorente ci ha fatto salire, ha giocato bene. Elmas anche è entrato bene, Petagna ha fatto gol. Non c’è stata partita oggi, non avrei mai messo le due torri se non fossi stato in svantaggio”.

“Lozano punta? L’ho fatto perché Andrea era stanco, e guardando alla loro difesa imperfetta ho pensato di attaccare la profondità. Chucky per me è meglio da esterno che da centrale”.