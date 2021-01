Fedele sicuro: “Zaccagni non serve al Napoli. Lozano punta è un doppio errore, la chiave è Petagna!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele. Il giornalista ha parlato di tante tematiche in casa Napoli ma anche della situazione legata alla partita Milan-Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Milan-Juventus come finisce? Se l’ASL di Torino non prende la stessa decisione di quella di Napoli è autorizzata però si va a far benedire la legge dello Stato. Ho la sensazione vincerà la Juventus, anche se è senza velocità degli esterni

Zaccagni? Non credo che possa servire al Napoli. Nasce centrocampista, poi diventa punta aggiunta e sa giocare a pallone. Ma al posto di chi può giocare? Ci sono tanti giocatori offensivi. Il Napoli ha bisogno di altri giocatori in altri ruoli, tra cui il terzino. Malcuit è come se non ci fosse, si alternano tutti tranne lui.

Quagliarella? La Juventus vuole trovare un giocatore che faccia l’Altafini del passato, in questo caso sarebbe un ottimo acquisto. La Juventus è sempre la Juventus, lui c’è stato già. Non la vedo impossibile questa operazione.

Lozano punta? Per me è un doppio errore, c’è troppa differenza in alcuni giocatori. Io non sono per gli esperimenti ma per i ruoli radicati. Con il tempo e con l’abitudine poi faccio conoscere le mie caratteristiche ai compagni. La chiave in questo momento è Petagna: pur essendo un giocatore insufficiente, il suo movimento a uscire crea spazi. Ha creato tanti gol da giocate sporche. Magari abbiamo trovato il tesoro di Montecristo. Lo Spezia gioca anche bene ma tutti vogliono fare il Barcellona, sono quart’ultimi. Il calcio è sempre lo stesso: quando sei tanto più debole, non puoi usare le stesse armi, devi usare la tattica.

Llorente? In questo momento è come se fosse un ruotino.

Koulibaly a centrocampo? Assolutamente.

Gomez per il Napoli? No, il Napoli è coperto in quel ruolo.

Scambio Schiattarella-Lobotka? Il Napoli sta giocando senza regista ma una cosa è giocare a Benevento e una è giocare a Napoli.

Scambio Bernardeschi-Milik? Il Napoli è pieno di esterni, quindi non ha bisogno di questo tipo di giocatore. Peraltro non è che stia facendo molto bene nella Juventus“.