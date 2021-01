Chiariello durissimo: solo due sufficienze! 3 per Gattuso, anche Mariani sotto accusa

La vittoria dello Spezia al Maradona ai danni del Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta. Gli azzurri nel primo tempo hanno creato tanto, pur non riuscendo a segnare. Il secondo tempo ha visto sì il Napoli passare in vantaggio, ma soprattutto la rimonta dello Spezia in dieci uomini.

In diretta su Canale 21 Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta attraverso le sue personali pagelle. Il giornalista napoletano ha criticato aspramente chiunque, in particolar modo Maksimovic, Fabian e Gattuso. Il serbo è reo di essere stato troppo fuori dal gioco; Fabian addirittura è stato definito “male del Napoli”. Infine, per Chiariello il Napoli di Gattuso non ha un’identità.

Conclude così il commento: “Il voto che do alla squadra è 4, come i punti delle ultime cinque partite”.