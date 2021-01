Presidente EAV: “Il vandalismo purtroppo è un problema presente nella nostra città: che imbecille quello che ha scarabocchiato il murale di Hamsik”

Il Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha rilasciato ai microfoni di Radio Goal delle dichiarazioni sull’accaduto al murales di Marek Hamsik. Di seguito, le sue parole:

“Non dobbiamo amplificare l’accaduto. Su un mega murales di centinaia di metri quadri c’è stato un imbecille che ha scarabocchiato sul volto di Hamsik, però, noi, abbiamo delle pellicole applicate su ogni murale e quindi sarà facilmente rimovibile.

Le telecamere non servono perché non gli darebbero nemmeno uno scappellotto se li prendono, anche se ormai agiscono con i cappucci. Il tema del vandalismo è onnipresente nella nostra città, purtroppo.

Nel centro antico di Napoli non c’è un palazzo che non sia stato imbrattato. Il vandalismo purtroppo non sta solo nelle stazione Eav o della Metropolitana, ma in tutte le strade, le chiese. Dobbiamo cercare di reprimere ed educare”