Spezia, Italiano: “Abbiamo bisogno di punti e spinta: a Napoli per invertire il trend”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Spezia, il tecnico dei liguri, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali del club. Di seguito, le sue parole:

“Abbiamo recuperato qualche ragazzo e si è aggiunto anche Saponara che può darci qualità, personalità ed imprevedibilità. Per ora è motivato e la prima impressione è stata molto positiva. Si aggrega al gruppo sperando entri in condizione. Per domani è una partita difficile contro una big del campionato e preparata in un solo allenamento“

“Nell’ultimo periodo continuiamo a recriminare, a ritrovarci alla ripresa senza aver raccolto qualcosa pur sfornando prestazioni di buon livello. Come ho detto prima del Verona c’è da fare qualcosa in più, manca però quel pizzico di convinzione e di consapevolezza che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti. Cercheremo da domani di invertire il trend, abbiamo bisogno di punti e spinta”.