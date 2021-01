De Paola critico: “Positività di Alex Sandro? Qui non interverrà la Asl di Torino, Milan-Juve si gioca”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Non credo che la Juve chiami la Asl per Alex Sandro, si attuerà la quarantena soft secondo protocollo e si giocherà Milan-Juve senza problemi. Se andiamo a scorrere l’elenco, tutte si sono attenute al protocollo giocando con giocatori con il Covid. L’Asl di Napoli è stata sollecitata ad intervenire. Sostengo che altre 10 squadre hanno avuto positività e il campionato non si è fermato. Il Napoli non ha seguito la bolla e l’inchiesta federale segue queste filone“