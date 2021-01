Boniek: “Zielinski è uno dei migliori centrocampisti del mondo, per me non è una sorpresa”

Il Presidente della Federazione polacca, Zibi Boniek, ai taccuini del Corriere dello Sport ha lasciato una breve intervista dedicando un flash su Piotr Zielinski. Di seguito, le sue parole:

“Zielinski è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Per me non è mica una sorpresa. Per voi lo è? Piotr è uno dei miei calciatori preferiti, uno dei migliori centrocampisti in assoluto per qualità e modo di giocare. Il calcio è uno sport di squadra e ciò vuol dire che migliori se sei in una squadra adeguata: il Napoli lo sta aiutando e lui sta aiutando il Napoli. Sta bene ed è felice, me lo ripete ogni volta. Tra poco diventerà padre e dunque maturerà ulteriormente“.