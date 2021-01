Duello per Zaccagni, il Napoli ha già presentato un’offerta al Verona! I dettagli

AGGIORNAMENTO 22.56 – Importanti novità di calciomercato per il Napoli. Il giornalista Nicolò Schira su Twitter ha infatti fornito un aggiornamento su Mattia Zaccagni, gioiello del Verona che piace agli azzurri.

Secondo quanto riferito dal collega, il Napoli avrebbe già provato a piazzare il colpo offrendo al Verona 9 milioni più 3 di bonus, lasciando il calciatore in prestito in Veneto fino al termine della stagione. Operazione identica a quella già operata lo scorso gennaio con gli scaligeri per Rrahmani.

Tutti pazzi per Mattia #Zaccagni: il gioiellino del #Verona (in scadenza 2022) fa gola a tutte le big. Il #Napoli nelle scorse settimane ha provato un’operazione stile Rrahmani offfrendo €9M + 3 di bonus. #Milan e #Inter lo seguono per l’estate. Vigile anche la #Lazio — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2021

ORE 22.26 – Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. Nelle ultime ore si è infiammato il nome di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona. Nella corsa al giovane centrocampista si è inserito anche il Napoli che forte dei buoni rapporti con la società scaligera, sta cercando di superare la concorrenza.

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, si è espresso in merito alla questione su Canale 8, nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mercato molto difficile per tutti, ogni squadra aspetta un’uscita per muoversi sul mercato. Nelle ultime ore c’è stata una corsa per Zaccagni. Napoli in vantaggio sulle altre. Operazione da definire a gennaio per prenderlo a Giugno perciò resterebbe al Verona fino a fine stagione“.