Caso Osimhen, Sconcerti accusa il Napoli: “Trovo volgare multare qualcuno perché si è ammalato! Ha fatto quello che hanno fatto i napoletani”

Il collega Mario Sconcerti, è intervenuto nel corso di Canale 21 nella trasmissione televisiva Il bello del calcio. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Spesso ci dimentichiamo che i giocatori sono ragazzi milionari che non fanno altro che passare le vacanze nel proprio Paese. Trovo volgarità pura multare qualcuno che si è ammalato. Non è il mio mondo, se questo è il calcio io non c’entro niente.

Mi vergognerei di essere titolare e multare qualcuno perché si è ammalato, anche perché in ritiro era pieno di gente così. Osimhen ha fatto una parte di ciò che hanno fatto tutti i napoletani in questa estate e a Castel di Sangro e questi non sono stati multati“.