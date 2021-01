Sconcerti convinto: “Gol di Joao Pedro momento di fragilità del Napoli. La squadra e la città devono crescere dal punto di vista mentale!”

Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del programma Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, commentando la partita di ieri. Il giornalista sportivo nello specifico si è espresso sul goal subito dal Napoli che ha portato la partita in parità. Ecco quando evidenziato:

“Il gol di Joao Pedro? Io non credo sia la fragilità del Napoli, ma la fragilità di Napoli. Francamente quel momento di paura è stato un momento di immaturità, così come la mancata trasferta di Torino e la presa di posizione dopo l’espulsione di Torino. Credo che la città, così come la squadra, debba crescere dal punto di vista mentale“.