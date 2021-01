Alternanza portieri, Montervino: “Situazione simile a Callejon-Lozano. Venderanno Ospina per far esplodere Meret”

Nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, sono intervenuti gli ospiti in sala per parlare di alcune tematiche in casa Napoli. Tra gli argomenti trattati, c’è l’alternanza in porta azzurra che vede protagonisti il giovane Meret e l’esperto Ospina. L’ex calciatore Francesco Montervino ed il giornalista Salvatore Caiazza si sono espressi in merito, ecco quanto evidenziato:

Caiazza: “Credo che a gennaio ci sia un confronto tra Giuntoli e Meret, bisogna trovare il punto di incontro. Dovesse rimanere a lungo Gattuso sulla panchina del Napoli, Meret cambierebbe squadra. Voglio dire che la coppia portieri del Napoli, non ce l’ha nessuno. Addirittura la Lazio fa giocare Reina che ormai è un ex portiere“.

Montervino: “Per esaltare Meret, penso che vendano Ospina, situazione simile a Callejon-Lozano. Con lo spagnolo, Lozano non sarebbe mai esploso“.