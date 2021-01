Sky – Interesse del Napoli per bloccare Zaccagni a gennaio: operazione da 8-9 milioni di euro. Atletico e Marsiglia non rilanceranno per Milik: le ultime

Nel corso della trasmissione televisiva Calciomercato – L’originale, a cura di Sky, è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio per parlare a proposito dei movimenti sul mercato del Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Interesse vero per bloccare a gennaio Zaccagni del Napoli: vorrebbe bloccarlo con un impegno morale per poi prenderlo a giugno dati i buoni rapporti con la società. Operazione da 8-9 milioni di euro più bonus. In uscita Milik dove Atletico Madrid e Marsiglia hanno fatto un’offerta da 6-7 milioni di euro. Il patron non scende sotto i 15 milioni di euro. Le squadre non pensano ad un rilancio. Se nessuno si avvicinerà alle richieste del Napoli c’è il rischio scadenza di contratto senza giocare“.