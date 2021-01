Benevento, tre membri dello staff positivi al Covid al rientro dalle vacanze natalizie: squadra in isolamento

Il Benevento Calcio ha ufficializzato la presenza di tre membri dello staff che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Covid 19 dopo l’esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari. Al momento tra i contagiati non risulta la presenza di nessuno dei calciatori che dunque sono tutti a disposizione di mister Inzaghi per la sfida casalinga contro il Milan. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società:

“Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro”.