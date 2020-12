Ventrone: “Cali di intensità fisiologici, pesa la mancanza di ritiro pre stagionale”

Giampiero Ventrone, preparatore atletico e medico sportivo, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ventrone ha spiegato come la stagione in corso sia molto difficile per le società e per gli atleti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’alternanza di prestazioni? Il discorso è molto complesso, perché è cambiata la vita per la maggior parte degli atleti. Loro sono più sensibili alle pressioni maggiori di quest’anno, questo può spiegare la mancanza di continuità. Non c’è da dimenticare che non c’è stata preseason, e di conseguenza il riposo è stato solo fisico. Quando questi periodi saltano c’è da aspettarsi una mancanza di concentrazione ogni tanto. Il Milan è un caso a parte, gli vanno fatti i complimenti”.

“Assenza del pubblico favorevole per il Milan? Già Capello diceva che giocare a San Siro è difficile. Il pubblico talvolta è d’aiuto, come a Napoli, ma i ragazzi del Milan hanno giovato della mancanza dei mugugni dagli spalti”.

“Come varia la preparazione al match? I top club sono abituati a giocare ogni 3 o 4 giorni, è la normalità. Il primo problema comunque è recuperare il prima possibile; poi si lavora fisicamente anche durante questo periodo”.