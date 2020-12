Fiorentina, Pradè: “Milik? Ci farebbe comodo, ma prenderlo non è la scelta giusta”

La telenovela Milik-Napoli sembra non giungere al tanto agognato lieto fine. I rapporti tra le due parti sono ormai ai minimi storici, e la società sta cercando il modo di cedere il polacco durante la prossima finestra di mercato. L’obiettivo resta non lasciare che Milik vada via a zero, ma De Laurentiis non vuole svendere il cartellino dell’attaccante. Una delle società che in estate è stata vicina al raggiungimento dell’accordo per il centravanti è stata la Fiorentina, allenata ora da Prandelli.

Il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè è tornato a parlare di Arkadiusz Milik nel corso di un’intervista rilasciata per il sito ufficiale della Fiorentina. Ecco quanto dichiarato dal ds.

“Sarà un mercato come gli altri, di riparazione, dove tante squadre dovranno fare qualcosa. Al momento siamo in 29, siamo tanti e dobbiamo prendere decisioni insieme all’allenatore. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane e ci sta dando risposte importanti, che è Vlahovic. Faccio esempi: in questo momento Milik e Piatek non sono giocatori che sarebbe giusto andare prendere. Ci farebbero comodo ma ostacolerebbero la sua crescita, anche se sono grandi giocatori. Kouame ha iniziato alla grandissima ma dopo infortuni ci stanno periodi di down. Lo abbiamo aspettato. Poi ci sono giocatori scontenti, a cominciare da Cutrone e cercheremo di accontentarlo. Vuole giocare e proveremo a trovare insieme la soluzione migliore”.