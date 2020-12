Fabiàn Ruiz: “Il 2020 mi ha lasciato momenti difficili che mi hanno insegnato tanto”

Il centrocampista del Napoli Fabiàn Ruiz, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato il suo 2020 che volge alla conclusione. La mezzala spagnola ha descritto gli ultimi dodici mesi come complicati ma utili alla sua crescita, professionale e non. Non mancano gli auguri ai suoi followers per un 2021 migliore. Di seguito il tsto del post.

“È passato un anno tra queste due foto. Dodici mesi che mi hanno lasciato molti momenti, più o meno difficili, ma che mi hanno insegnato diverse cose. Mantengo intatti il piacere e la voglia di lavorare ma spero che il 2021 arrivi carico di opportunità e soprattutto tanta salute

Buon anno e #ForzaNapoli!”