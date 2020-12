Fedele critico: “Confusione totale, non c’è gioco né personalità. ADL patriarca, in difesa andava preso Thiago Silva”

A Radio Marte, è intervenuto il direttore Enrico Fedele per rispondere alle domande dei tifosi azzurri. L’ex procuratore sportivo si è espresso con fermezza sulla situazione attuale del Napoli e sugli obiettivi a cui può puntare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dove può arrivare il Napoli? Il Napoli calcio è in totale confusione. Non si sa come giocare, non ci sono calciatori con personalità. Non abbiamo un gioco definito dopo un anno di gestione, ci chiediamo ancora se giocare a due o tre a centrocampo. Bisogna trovare una sistemazione per arrivare in Champions perché riguardo allo scudetto, questa squadra non può vincerlo.

Voto al 2020 del Napoli? Direi 6 e va bene così. É la media tra il settimo posto dello corso anno, la Coppa Italia e l’inizio di stagione. Il voto può aumentare con la continuità e se non ci si ostina in determinati atteggiamenti tattici. C’è un po’ di insoddisfazione ultimamente: il Napoli è una buona squadra con giocatori sopravvalutati che non hanno mai vinto niente.

De Laurentiis? Lui è abituato ad essere un patriarca, ha portato questo sistema anche nel calcio. Dovrebbe impostare una struttura più manageriale.

Quale giocatore terrei in difesa? Koulibaly non si discute, gli altri sono buoni difensori. Dissi che il Napoli aveva bisogno di personalità ed in difesa doveva prendere Thiago Silva. Purtroppo andava contro gli standard societari.

Bernat e D’Ambrosio? Giocatorini di poca personalità. Il fatto che il Napoli non prenderà nessuno a gennaio non è una verità ma nemmeno una bugia“.