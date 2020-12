Corriere – Sirene spagnole per Callejon: l’attaccante non trova spazio a Firenze

Ultime notizie di calciomercato riguardanti l’ex azzurro José Maria Callejon. Dopo sette anni al Napoli, l’attaccante spagnolo quest’astate ha scelto Firenze per continuare a giocare in Serie A. Colui che nel Napoli è stato inamovibile da Benitez ad Ancelotti, alla Fiorentina non trova spazio.

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero sirene spagnole in vista per Callejon. Lo spagnolo stesso starebbe pensando a cambiare aria e tornare in patria dove ha vestito le casacche del Real Madrid e dell’Espanyol. Quest’ultimo l’ha cercato anche in estate, ma l’attaccante decise di restare in Italia e ripartire dalla città di Firenze. Purtroppo questa scelta momentaneamente sembra non averlo ripagato poiché prima con Iachini e poi con Prandelli, non ha trovato continuità.