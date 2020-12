Terremoto Juve, La Verità: Agnelli vuole andare in Ferrari lasciando 600 milioni di debiti

Secondo il quotidiano La Verità, Andrea Agnelli starebbe pensando di lasciare la sua posizione ai vertici della Juventus per andare in Ferrari. Il presidente bianconero avrebbe chiesto esplicitamente a John Elkann la poltrona di amministratore delegato della Ferrari e sarebbe pronto a sacrificare la sua posizione societaria.

Quest’ultimo ultimamente appare molto seccato per la continue cadute di stile della società juventina: l’esame-farsa di Suarez, le ripetute bestemmie in diretta tv di Buffon, gli atteggiamenti strafottenti di Nedved ed il potere assoluto dell’uomo-ombra Claudio Albanese. Ultima ma non meno importante è la polemica con il Napoli.

Al momento la situazione sembrerebbe in stallo, la società torinese ha un bilancio in rosso per circa 600 milioni.