Arsenal, Gabriel Magalhaes positivo al COVID-19

Piove sul bagnato in casa Arsenal: dopo le ultime quattro uscite in campionato in cui i Gunners hanno collezionato solo un punto, arriva la tegola: Gabriel Magalhaes è risultato positivo al COVID-19.

L’ex difensore brasiliano del Lille e compagno di squadra di Victor Osimhen in Ligue 1, era stato al centro dell’interesse del calciomercato partenopeo per poter far fronte alla cessione (sfumata poi) di Kalidou Koulibaly.