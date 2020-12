Sky – Contatti Llorente-Juventus: per i bianconeri è più facile arrivare a lui che a Milik

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky, il Napoli, sul mercato di gennaio, salvo imprevisti, non interverrà troppo per rinforzare la rosa messa a disposizione di Gennaro Gattuso.

O meglio, tutto dipenderà dalle uscite: di sicuro, quelle di Milik e Llorente non stanno a significare che il Napoli interverrà sul parco attaccanti (già ampio grazie ad Osimhen, Mertens e Petagna). Preoccupano però queste due cessioni: il polacco chiede un ingaggio da top ed il Napoli resta impuntato sulla pretesa dei 15 milioni di euro per liberarlo in questa finestra di calciomercato.

Discorso diverso per Fernando Llorente: l’ex Juventus potrebbe tornare proprio a Torino, sponda bianconera, dove ha già feeling con l’ambiente ed alcuni compagni. I contatti sono stati avviati con l’agente.

Sul fronte esterni non ci saranno acquisti se non vi saranno le cessioni di Ghoulam e Malcuit: due operazioni in uscita che risultano molto complicate in quanto l’algerino ha uno stipendio esoso ed il francese non ha mercato.

Per quanto concerne invece il rinnovo di Gennaro Gattuso non ci sono preoccupazioni rilevanti.