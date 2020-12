UFFICIALE – Granada, Luis Milla positivo al Coronavirus

Brutte notizie per la formazione andalusa, prossima avversaria del Napoli in Europa League, attraverso il proprio sito infatti la società del Granada ha diramato la notizia di una positività al Covid 19 tra i suoi calciatori, di seguito il comunicato:

“Il Granada Football Club informa che, dopo aver effettuato i test PCR effettuati dai servizi medici del Club al ritorno agli allenamenti , è stato rilevato un caso positivo per COVID-19 nella prima squadra. Nello specifico, è il giocatore Luis Milla , che è stato isolato a casa sua ed è in costante contatto e monitoraggio con lo staff tecnico e i servizi medici. Dopo aver conosciuto gli esiti dei test, il Granada CF ha portato il caso positivo all’attenzione delle autorità sanitarie, e ha seguito scrupolosamente il protocollo stabilito in attesa del recupero e della successiva reintegrazione del giocatore“.