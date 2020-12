Lobotka può partire a gennaio, piace al Torino

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti un interessamento del Torino per un centrocampista azzurro. Questa sera allo stadio Maradona si presenteranno i granata guidati dal tecnico Giampaolo. Il club piemontese è in evidente difficoltà, non produce prestazioni convincenti e le sirene di mercato si fanno sentire.

Come riporta il Corriere di Torino, per gennaio serve un centrocampista che dia fosforo al centrocampo di Giampaolo e tra questi potrebbe finirci l’azzurro Stanislav Lobotka. La prima pista resta quella di Lucas Torreira in forza all’Arsenal e vecchia conoscenza della Serie A, ma l’operazione risulta molto difficile. D’altronde Lobotka trova poco spazio nelle gerarchie di Gattuso e potrebbe cercare maggiore continuità con il trasferimento a Torino.