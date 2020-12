Napoli-Torino, ultima chance per Giampaolo, Donadoni in pole per succedergli sulla panchina granata

Come riportato dai colleghi di Tuttosport, la partita di mercoledì contro il Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro di Giampaolo sulla panchina del Torino. Nel caso di sconfitta contro gli uomini di Gattuso si faranno difficili le possibilità per il tecnico ex Milan di mantenere il timone della squadra granata, molte voci parlano di un interessamento da parte del Torino per il tecnico Roberto Donadoni. Anche Roberto D’aversa sulla lista delle preferenze del presidente Cairo. Più difficile invece la pista che porterebbe a Leonardo Semplici, esonerato a metà della scorsa stagione dalla Spal.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI