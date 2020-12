Calendario Napoli 2021, Petagna: “In ritiro per ritrovare la concentrazione, un passo falso ci può stare”

L’attaccante azzurro Andrea Petagna ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del nuovo calendario presentato dall‘SSC Napoli, l’ex Atalanta e Spal ha detto la sua sul periodo negativo che sta affrontando la squadra, in particolare sul match di ieri contro la Lazio che ha visto il Napoli perdere per 2-0 contro la compagine capitolina, di seguito le parole di Petagna:

“Cosa è successo ieri ?”

“Diciamo che sia stata la partita più brutta della stagione, non ci dobbiamo demoralizzare siamo forti dobbiamo lottare per i primi posti, dobbiamo ripartire già da oggi per portare a casa i 3 punti col Torino e passare un buon periodo natalizio”.

“C’è un mese da cancellare?”

“Penso che dopo la sconfitta di ieri dobbiamo rimetterci a lavoro, andremo in ritiro così nn avremo distrazioni, non sarà una partita facile col Torino, vogliamo regalare un Natale sereno ai tifosi”.

“Adda passà a nuttat, cosa deve fare il Napoli per farla passare questa nottata ? “

“Ma come dicevo prima, in una stagione un passo falso ci sta, se stavamo bene mentalmente potevamo vincere ieri, dobbiamo essere concentrati per mercoledì e portare i 3 punti a casa”