Esonero Maran ormai ad un passo: il Genoa non ingrana, incappa in una sconfitta dietro l’altra e lo spettro della retrocessione, già evitata gli scorsi anni per il rotto della cuffia, è dietro l’angolo. La Serie B mette il fiato sul collo al Genoa, che annaspa e non riesce a fare risultato. L’ultima batosta è arrivata oggi: a Benevento, nello scontro salvezza, l’hanno spuntata le streghe. 2-0, reti di Insigne e Sau, e Genoa nel baratro del penultimo posto. Appena 7 punti conquistati, quattro in meno della quota di Spezia e Fiorentina, attualmente salve. Il campionato è lungo, ma serve una scossa.

ESONERO MARAN, BALLARDINI NUOVO ALLENATORE DEL GENOA

Ed Enrico Preziosi, uno che non ci pensa due volte ad esonerare allenatori, ha deciso: via Rolando Maran. Triste destino per una lunga fila di allenatori, anche per Davide Ballardini, più volte esonerato da Preziosi stesso. Ma pronto ugualmente a tornare. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, l’esonero di Maran è davvero vicinissimo e potrebbe arrivare nelle prossime ore. Alla squadra, intanto, è stato imposto il silenzio stampa. Prima della sosta, c’è il derby ligure con lo Spezia, un appuntamento da non fallire.

Si cerca in queste ore l’accordo con Davide Ballardini, il favorito, a patto che accetti il contratto fino al termine della stagione. C’è anche il nome di Davide Nicola, che ha salvato il grifone lo scorso anno per poi non essere confermato ai nastri di partenza. Per un’eventuale svolta totale, invece, spunta il nome di Leonardo Semplici, ex Spal, con cui magari costruire qualcosa anche a lungo termine. In Serie B? Chissà, i tifosi si augurano davvero di no. Da ricordare anche come a settembre Rolando Maran si sia trovato a fronteggiare una situazione non difficile con 17 calciatori positivi al Coronavirus dopo la trasferta di Napoli.