De Luca tuona: “Non facciamoci confondere dai colori: si adotteranno misure restrittive per questo weekend: evitiamo brindisi, assembramenti ed aperitivi”

Nel corso della giornata odierna, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto che, nel corso delle vacanze natalizie, la Campania non si conformerà alle norme vigenti nel nuovo DPCM ma continuerà sulla strada della zona arancione. Di seguito, il suo intervento:

“Immagino che sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del Governo, io non ho capito niente ma voi sicuramente avete capito di più. Cerchiamo di essere responsabili, non facciamoci trascinare da questo periodo di festa onde evitare che a gennaio poi non possiamo più uscirne. La Campania rimarrà com’è adesso: non facciamoci confondere dai colori (giallo, rosso, arancione). Non cambia nulla fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa dal governo nazionale. Nel frattempo, la Regione Campania prenderà misure restrittive per questo fine settimana: evitiamo brindisi, assembramenti, aperitivi.

Stiamo uscendo prima e meglio degli altri da questa seconda ondata, ma non ci vuole nulla per rovinarci. Non si potranno vendere alcolici dopo le 23 evitiamo di fare brindisi ed assembramenti dinanzi ai bar. Dobbiamo essere più prudenti degli altri a testa alta. Non avremo il Natale di tutti gli anni ma dobbiamo tutelare la salute”.