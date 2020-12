UFFICIALE – Lazio-Napoli, arbitra Orsato! Al VAR ci sarà Mazzoleni

Nella giornata odierna è arrivata la designazione arbitrale per il prossimo turno di Serie A. Il Napoli scenderà in campo a Roma, contro la Lazio, alle ore 20:45. Daniele Orsato dirigerà la gara, coadiuvato da coadiuvato da Mazzoleni al Var, Vivenzi all’Avar, Chiffi come quarto uomo e Tegoni e Ranghetti come guardalinee.

Il fischietto vicentino ha arbitrato il Napoli per 45 volte prima di domenica, ed i precedenti sono pressoché in equilibrio totale: 16 vittorie, 15 pareggi, 14 sconfitte. L’ultima sfida è la vittoria per 1-2 sul campo del Brescia, ma Orsato diresse anche Lazio-Napoli 1-0 dell’11/1/20. In quel periodo Gattuso era appena arrivato all’ombra del Vesuvio, mentre la Lazio sembrava essere la candidata numero 1 allo scudetto. Ora la situazione è totalmente diversa, e la gara è un big match nonché scontro diretto per le prime posizioni.