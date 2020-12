De Luca: “Campania salva non grazie al Governo. 12 gennaio tutto pronto per il vaccino. Vietati gli spostamenti tra Comuni durante le feste”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha comunicato le ultime notizie riguardanti la regione tramite diretta Facebook. Il consueto appuntamento del venerdì cade quest’oggi ad una settimana dal Natale, con le restrizioni che sembrano poter divenire ancora più dure. Di seguito quanto dichiarato da De Luca.

“Partiamo con una buona notizia: la liberazione dalla Libia dei pescatori di Mazzara del vallo. Siamo indignati dell’indifferenza generale nei loro confronti”.

“Per il Covid il Governo è ancora al momento della scelta tra prevenzione e rincorsa. La prevenzione ci darebbe misure chiare, tempestive, semplici. Le misure di rigore sono state aberranti, vergognose. Com’è possibile che ci siano tutte queste deroghe? Tutto ciò fa ridere, sono delle prese in giro”.

“A Natale e Capodanno bisogna accogliere i vecchi che abbandoniamo per 11 mesi all’anno? Non è umanità, ma è stupidità ed irresponsabilità. Dopo questo pranzo di Natale si potrebbe andare in terapia intensiva. Bisogna dire in maniera brutalmente chiaro che un’eventuale raccolta in famiglia significherebbe morte per moltissime famiglie”.

“Le scuole: se ne discute a prescindere dalla pandemia. Chi può assicurare che il 7 gennaio sia migliorata la situazione? In Campania seguiremo la nostra linea: seguire massimo rigore, ed aprire una volta e per sempre tutti. Non ci sarà mobilità per i comuni con meno di 5000 abitanti, faremo delle restrizioni contro l’alcool in pubblico. Da una settimana in Campania stiamo controllando aeroporto e stazioni. Ci vuole buon senso e responsabilità”.

“Abbiamo retto l’onda di contagio, la Campania si è salvata ancora una volta. Abbiamo preso misure di guerra ma abbiamo retto. Siamo scomparsi dai titoloni di giornali. non ci siamo salvati per il Governo, ma perché ad agosto c’è stato un filtro, perché abbiamo chiuso le scuole, perché ci sono state restrizioni in anticipo”.

“Auguro ai nostri concittadini del Veneto di uscire al più presto dall’emergenza che stanno vivendo a causa del Governo. Ci sono il triplo dei ricoverati in terapia intensiva, eppure sono da sempre zona gialla. Dispiace per loro”.

“Il giorno 12 gennaio ci sarà un’esercitazione generale di somministrazione del vaccino e dovrà essere tutto pronto, come se il vaccino fosse già arrivato. Dobbiamo lavorare alla tedesca, con una mentalità militare”.

“Ci siamo già mobilitati per il post Covid. Ci saranno treni e pullman nuovi, ci stiamo battendo poiché Procida sia capitale europea della cultura 2022. La Campania stanzierà 4 milioni di euro per fronteggiare la mancanza di aiuti dallo stato e di fondi dalle banche”.

“Avremo giorni difficili, non ci saranno Natale e Capodanno. Ci sarà meno consumismo, ma più raccoglimento, come detto dal Papa. Vi prego di essere responsabili, so che la tentazione è forte ma bisogna essere responsabili. Rischiamo di far ripartire il contagio, di complicare le vaccinazioni, di complicare la riapertura delle scuole ed acuire il picco influenzale. Facciamo gli auguri a telefono, salutiamoci da lontano, ci saranno tempi migliori”.