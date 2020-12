Bruscolotti: “Ottima la reazione della squadra. Insigne è stato espulso, ma i giocatori della Juve accerchiano l’arbitro…”

Beppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Bruscolotti ha analizzato a modo suo la sfida Inter-Napoli, focalizzandosi sull’espulsione ad Insigne e la difformità di giudizio degli arbitri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“San Siro ci ha dato spesso delusioni. Checché se ne dica, la linea di 5 difensori è vergognosa, ma il Napoli sempre crea tanto e finalizza poco. La reazione però ci lascia contenti e speranzosi”.

“Rosso ad Insigne? Sono momenti concitati, la parolina può scappare ma solo se ci siete voi da soli. Ma dato che ci sono altri calciatori a fianco, deve scattare l’espulsione. Io sono stato il primo ad aver detto questo tipo di cose, ma se ci sono altre persone vicino non si può. Ci sono poi altre squadre, come la Juve, a cui è concesso ben di peggio. Accerchiano, urlano, e nessuno fa nulla. Si permettono cose che ad altri non sono concesse, non c’è lo stesso metro. L’arbitro si comporta diversamente nei confronti di altre squadre”.