Koulibaly: “Ottima prestazione, dobbiamo avere mentalità e battere le big. Testa alla Lazio”

Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare in studio Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Grande prestazione nonostante la sconfitta? Sì fa male, abbiamo fatto la partita giusta. Peccato per il gol ma siamo stati solidi, in dieci abbiamo alzato il livello addirittura”.

“Insigne? In campo si dicono tante cose, non ha detto niente di grave secondo me. L’arbitro ha deciso così, dispiace perché abbiamo perso, speriamo non avrà tante giornate di squaliica”.

“Squadra da scudetto? Dovete dirlo voi, noi lavoriamo step by step. La strada è lunga, dobbiamo vincere gli scontri diretti, finora non l’abbiamo fatto. La partita con la Lazio sarà un bel banco di prova”.

“Questo Napoli più forte di quello di Sarri? La ricevo sempre questa domanda. Questa squadra è diversa, il Napoli di Sarri è il passato, ora c’è il Napoli di Gattuso. Dobbiamo prendere la mentalità giusta e battere le grandi”.

“Intesa con Manolas? Sicuramente è stato difficile, ho dovuto adattarmi. L’anno scorso è stato un anno di transizione, ora ognuno sa cosa deve fare quando gioca in difesa. Per stare davanti dobbiamo prendere meno gol possibile”.