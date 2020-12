Gattuso: “Solo in Italia ci sono queste espulsioni, è vergognoso! Non si può essere permalosi a questi livelli”

Durante il post partita di Inter-Napoli Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cosa ho detto all’arbitro? Due minuti prima fai i complimenti al ragazzo e poi lo butti fuori? Solo in Italia ci sono espulsioni per i vaffa! Non esiste che il capitano del Napoli venga espulso per un vaffa! Solo in Italia succede! Chi fa questo mestiere deve capire che una parolaccia scappa! Bisogna avere il tatto e l’intelligenza per capire! Io avrei giocato una partita sì ed una no. Lorenzo ha detto ‘vai a c****e!’. So che il loro lavoro è difficile, però dico che secondo me in una partita così importante l’arbitro non può fare il permaloso. I miei calciatori sono saltati addosso all’arbitro? Mai! Non è mai successo. Non possiamo far passare l’80% delle parolacce, poi svegliarci e far vedere di avere personalità cacciando fuori i calciatori”.

“La partita è stata tattica, ci siamo liberati dopo perché non potevamo dargli campo. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo fatto qualcosa di nuovo costruendo a 3. Meritavamo di più ma va bene così, pensiamo alla Lazio”.

“Mertens? Distorsione alla caviglia”

“La partita è stata ricca di contenuti a livello tattico, quasi brutta. Abbiamo provato a far qualcosa di nuovo spostando Rui, li abbiamo messi in difficoltà. Oggi noi abbiamo sofferto poco la loro fisicità, resta la prestazione. Ma oggi non la buttavamo dentro neanche con le mani”.