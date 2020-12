Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato durante i Gazzetta Sports Awards a proposito del rientro dei tifosi negli stadi. Di seguito, le sue parole:

“Pubblico negli stadi? È l’auspicio di tutti, ma i dati attuali non ci consentono ancora di permetterlo. Speriamo di poter dare il via libera in sicurezza il prima possibile. Stiamo lavorando per la riapertura, ma non posso ancora fare annunci”.