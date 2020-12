Maradona, non si placa il caos in Argentina: un’altra presunta figlia chiede il test del DNA

In Argentina il caos intorno all’eredità del compianto Diego Armando Maradona non è destinato a dileguarsi presto. L’ultima notizia riguarda la comparsa di un’altra presunta figlia del Pibe de Oro, Magali Gil. La venticinquenne ha fatto sapere, tramite il suo profilo instagram, di un procedimento legale avviato nel 2019 per il riconoscimento. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Ho deciso di fare questo video per stoppare le speculazioni sulla vicenda, la mia lotta va avanti da tempo. Il mio obiettivo è uno solo: scoprire se Maradona è mio padre. É un mio diritto e porterò la causa avanti fino a che non si saprà la verità. L’ho iniziata tempo fa e chiedo rispetto. Voglio andare fino in fondo per soddisfare un diritto universale, sono intenzionata ad ottenere il test del DNA“.