Graziani furioso sul furto in casa Rossi: “Non capisco come si possa essere così stupidi”

Ha scosso tutti la notizia del furto in casa di Paolo Rossi nel giorno del suo funerale; a tal proposito è intervenuto Ciccio Graziani nel corso della trasmissione televisiva Tiki Taka. Di seguito le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“C’era grande riserbo sulla degenza di Paolo ma avevo saputo che era stato operato e tutto fosse andato per il meglio dal suo stesso medico. Avessi davanti coloro che sono entrati in casa sua in un giorno così triste come quello del funerale non lo so che gli farei. Non mi capacito di come si possa essere così stupidi. I grandi pregi di Paolo erano l’umiltà ed il sorriso che aveva stampato ogni volta che ti vedeva”