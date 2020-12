In diretta pochi minuti fa durante la trasmissione Radio Gol in onda sulla radio ufficiale il noto conduttore e giornalista Valter De Maggio si è lasciato andare ad una forte considerazione su Gattuso definito un uomo con attributi da vendere sulla preparazione e lettura delle partite a dispetto di tutti che lo considerano solo un motivatore, di seguito le parole di De Maggio:

“Gattuso non è un fighetto è un tecnico con due p..le così, tutti lo vogliono far passare solo per motivatore ma non è così, ieri imbecca due cambi che hanno cambiato la partita, capisce che Augello soffre quando puntato e inserisce Lozano, capisce la necessità di avere un giocatore di peso al centro dell’area avversaria e inserisce Petagna, se la squadra segue Gattuso quest’anno si può vincere”.