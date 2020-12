Coppola: “Meret non perfetto sul gol di Jankto, l’alternanza con Ospina può minare la sicurezza del giocatore”

L’ex portiere di Bologna e Napoli Ferdinando Coppola è intervenuto poco fa ai microfoni della radio ufficiale, il tema dell’intervento è stato tutto sulla prestazione offerta da Alex Meret nel match del Diego Armando Maradona disputatosi ieri e che ha visto il Napoli vincere 2-1 contro la Sampdoria, piccole incertezze spalmate su una prestazione poco convincente secondo molti, l’alternanza con Ospina ed il mancato utilizzo nei match chiave sono probabilmente un peso importante con il quale l’atleta azzurro deve fare i conti, di seguito l’intervento dell’ex portiere azzurro:

“Ci può stare nella dinamica del gioco questo “errore”, il portiere seguendo l’azione si doveva trovare un po’ più alto ed andare ad accorciare sul controllo sbagliato di Jankto, ma da qui ad incolpare Meret per il gol subito ce ne passa, probabilmente gli è mancata la reazione per accorciare ma sono dei momenti particolari in cui decidi in pochi secondi. Può pesare la competizione e l’alternanza con Ospina, non giocando sempre titolare la sicurezza può mancare in certe occasioni”.